Canal+ dévoile officiellement quels abonnements bénéficieront gratuitement de Disney+

C’est officiel, les abonnés aux offres intégrale, intégrale + et au pack Ciné/Séries bénéficieront du service de SVOD de Disney gratuitement dans leur abonnement Canal.

Des mails ont commencé à être envoyés en début de semaine pour prévenir des abonnés Canal qu’ils bénéficieraient de Disney+ inclus, ou offert pendant un an, dès le lancement de la plateforme en France le 24 mars prochain. Canal+ vient de l’officialiser avec une annonce sur son compte twitter.

Disney+ inclus pour certains, offert temporairement pour d’autres

Trois offres incluront le service de SVOD de la firme aux grandes oreilles dans leur abonnement. Ainsi, les abonnés engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et au pack Ciné/Séries n’auront qu’a créer un compte via un lien qui leur sera fourni et l’abonnement sera intégré à leur offre, sans surcoût. Un argument de poids en plus pour le pack Ciné/Séries, qui propose déjà l’accès à OCS et Netflix.

Cependant, Disney+ sera également offert pendant un an aux abonnés engagés au pack Famille et au pack Canal+. Après cela, il faudra s’acquitter de 6.99€/mois ou 69.99€ par an. Avec cette annonce officielle, Maxime Saada a tenu parole, lui qui avait annoncé que quelques millions d’abonnés ” bénéficieront sans doute de Disney+ de manière privilégiée y compris d’un point de vue tarifaire”. Pour rappel, Canal+ est le distributeur exclusif de Disney+ en France, qui sera donc disponible chez Canal et en OTT uniquement.

Pour ceux qui n’ont pas ces abonnements, il faudra donc passer à la caisse au tarif normalde 6.99€/mois. Mais Disney a annoncé récemment qu’il proposera une semaine d’essai gratuit lors du lancement de sa plateforme en France, le 24 mars prochain. Une opportunité de découvrir le service de SVOD de Mickey.