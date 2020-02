Disney+ proposera bel et bien une période d’essai gratuite à son lancement

Le service de SVOD de Disney qui arrivera le 24 mars prochain en France a ouvert ses pages Instagram et Twitter récemment, et en a profité pour répondre aux questions que se posent les internautes.

La date de lancement fatidique se rapproche pour Disney+, qui renforce sa présence sur les réseaux sociaux pour l’occasion. Le service de SVOD a lancé récemment des comptes français sur Twitter et Instagram. C’est d’ailleurs sur ce dernier que Disney a répondu à quelques interrogations des abonnés, notamment concernant une possible période d’essai gratuit du service.

Tout se fera le jour du lancement de Disney+

Dans sa story Instagram, le service a ainsi expliqué que l’abonnement coûtera 6.99€/mois et 69.99€/an, rien de neuf sur cet aspect là. Cependant, on en sait dorénavant plus sur l’arrivée de l’application mobile. En effet, pas d’accès anticipé pour les fans de la firme aux grandes oreilles, l’application sera téléchargeable uniquement le 24 mars, lors du lancement du service et pas avant.

D’autres informations ont été confirmées, notamment la possibilité de créer jusqu’à 7 profils par compte et de regarder 4 contenus différents en simultané sur 4 écrans et la possibilité de télécharger tout le contenu proposé pour une lecture hors-connexion. Mais on sait dorénavant, c’est confirmé, que les utilisateurs s’inscrivant au lancement bénéficieront d’une période d’essai gratuit pour le service, d’une durée d’une semaine.

D’autres informations, notamment concernant le contenu diffusé ont été dévoilées dans cette story Instagram. La série phare The Mandalorian sera par exemple diffusée dès le 24 mars prochain, au rythme d’un épisode par semaine.

En France, le service sera distribué en exclusivité par Canal+ et en OTT, au tarif de 6.99€/mois. Cependant, Canal avait annoncé que plusieurs millions de ses abonnés bénéficieraient de Disney+ de manière privilégiée d’un point de vue tarifaire.