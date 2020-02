Forfait mobile 100 Go à prix cassé : Bouygues Telecom répond à la promotion de Red by SFR

Bouygues Telecom n’a pas tardé à riposter face au forfait mobile 100 Go sans engagement proposé à tarif promotionnel par Red by SFR.

Red by SFR est récemment passé à l’offensive avec le Big Red, un forfait mobile sans engagement à 12 euros par mois incluant les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 100 Go de data pour la France Métropolitaine et 8 Go de data depuis l’Europe et les DOM. Nous vous rappelions d’ailleurs la lucidité à garder face à ce type d’offres alléchantes.

Oeil pour oeil, dent pour dent. Dans la foulée, le concurrent Bouygues Telecom y va d’une promotion similaire et prenant fin au même moment.

Jusqu’au 20 février, Bouygues Telecom propose en effet un forfait mobile B&You sans engagement comprenant les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data, dont 15 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM. Le forfait en question coûte d’ailleurs à 14,99 euros par mois.