Canal+ commence à annoncer à ses abonnés que le service Disney+ sera offert durant 1 an

Canal+ l’avait annoncé, ses abonnés allaient bénéficier de Disney+ de manière privilégiée d’un point de vue tarifaire. Les choses sont désormais plus claires puisque des abonnés commencent à recevoir un mail leur annonçant la gratuité durant 1 an du nouveau service SVoD du géant américain

Disney+ sera officiellement lancé le 24 mars prochain et sera disponible en OTT et en exclusivité sur Canal+. L’abonnement sera proposé à 6,99€/mois ou alors 69,99€/an. Mais Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, avait toutefois annoncé qu’un “ certain nombre de nos abonnés bénéficieront de Disney+ de manière privilégiée y compris d’un point de vue tarifaire”.

C’est ainsi que certains abonnés Canal+ viennent de recevoir un mail leur annonçant que le nouveau service SVoD du géant américain leur serait offert durant 1 an :

Quels abonnés sont concernés par la gratuité de Disney+ durant 1 an ?

Canal+ n’a pas détaillé quels sont les abonnés qui allaient bénéficier de cette offre. Mais ceux-ci seront avertis par mail. Et pas d’inquiétude si vous ne l’avait pas encore reçu puisque l’assistance Canal+ indique que ” les email sont envoyés sur plusieurs jours” et précise qu’il faut “gardez un œil sur vos boites email”

Mais outre les abonnés Canal+, les futurs utilisateurs de l’application Dinsey+, qui sera disponible au téléchargement à partir du 24 mars, bénéficieront eux d’une période d’essai gratuite d’une semaine, qui sera proposée à toutes les personnes qui s’inscriront au lancement.