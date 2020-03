Des bornes Free fleurissent chez un nouveau partenaire de choix

Une boutique de The Kase accueille une borne automatique de Free. Un nouveau partenariat voit le jour.

Après le réseau de magasins « Maison de la Presse » et « Mag Presse » ou encore plus récemment la Fnac à l’occasion d’un test, Free s’associe à présent à The Kase. Une borne interactive de l’opérateur a été aperçue dans un magasin du vendeur d’accessoires pour mobiles à Val d’Europe situé à Marne-la-Vallée. En l’attente d’une officialisation, cette intégration est le signe d’un nouveau partenariat. The Kase compte une quarantaine de boutiques dans l’hexagone, notamment en région parisienne, mais aussi dans les grandes agglomérations françaises à savoir Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Lille etc.

Free et The Kase n’en sont pas à leur premier coup d’essai. En août dernier, l’opérateur de Xavier Niel a commencé à offrir à ses abonnés une carte Klub de son partenaire, d’une valeur de 60 euros permettant d’obtenir jusqu’à 50% de remise sur des coques, des verres de protection, des batteries ou encore du matériel audio pour mobile.

La stratégie de Free en matière de déploiement de son réseau de distribution continue après une avalanche d’ouverture de Free Center constatée depuis l’été dernier. Aujourd’hui, Free compte 86 boutiques et plus de 1500 bornes. Il est d’ailleurs désormais possible de souscrire un abonnement Freebox sur ses bornes interactives.