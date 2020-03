Free couvre plus de 97 % de la population en 4G, d’après nPerf

L’outil de speedtest nPerf vient de publier son nouveau baromètre de couverture pour les opérateurs mobiles. Bonne nouvelle : Free couvre désormais plus de 97 % de la population en 4G.

Reposant sur 2 milliards de mesures réalisées sur 126 582 appareils ayant installé l’application nPerf, avec des données uniquement collectées à partir des smartphones Android au moment où le GPS est sollicité par une application (navigation GPS, jeu géolocalisé, etc.), ce baromètre permet d’avoir les chiffres de couverture 4G nationale de Free Mobile.

L’opérateur de Xavier Niel couvre ainsi 97,26 % de la population en 4G et 76,67 % du territoire en 4G. Avec ces chiffres, il obtient un indice de couverture nPerf 86,97 %, en fait la moyenne des deux taux de couverture. Il se retrouve 4e derrière les concurrents dans le classement général.

Bouygues Telecom premier au classement général

Bouygues Telecom occupe la première place du classement avec un indice de 92,86 %, obtenu grâce avec des taux de couverture de population et de territoire de respectivement 98,80 et 86,96 %. SFR arrive second, avec un indice de 92,57 %, grâce à des taux de couverture 98,80 et 86,33 %. Quant à Orange, il se positionne troisième avec un indice de 92,11 %, grâce à des taux de couverture de 98,79 et 85,42 respectivement.

Free a progressé en couverture 4G

Notez que les données de couverture du territoire en 4G coïncident avec celles du mois de septembre 2019, que l’on peut trouver sur le site de l’Arcep, le gendarme des télécoms.

Sauf pour Free, puisque le baromètre nPerf indique plus de 97 % de couverture du territoire, quand les chiffres du régulateur indiquaient 95 %. Il y a donc eu une progression du côté de l’opérateur de Xaviel Niel concernant la couverture 4G. Une bonne nouvelle avec la fin toujours plus proche de l’itinérance avec Orange.

Selon les données fournies par les opérateurs, Free Mobile couvrait 77 % du territoire en 4G au 30 septembre 2019. Il faudra attendre la publication des résultats financiers du 17 mars prochain, pour avoir les derniers chiffres.

Le baromètre complet, disponible à cette adresse, permet d’avoir le détail des couvertures des quatre opérateurs pour les différentes régions de France.