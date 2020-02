Free : un quatrième trimestre record sur la fibre et une reconquête des abonnés sur le mobile ? Réponse officielle le 17 mars

Après Orange et Bouygues, Iliad dévoilera ses résultats annuels et trimestriels le 17 mars prochain. L’occasion de savoir si Free confirme son rebond commercial sur le fixe et stoppe l’hémorragie sur le mobile.

Une perte de 18 000 abonnés sur le mobile et un retour des recrutements nets positifs sur le fixe avec un record historique sur la fibre où Free a séduit 210 000 nouveaux clients, tel fut le bilan de l’opérateur de Xavier Niel lors du troisième trimestre 2019. Qu’en sera t-il au quatrième trimestre ? Pour le savoir, Iliad annonce aujourd’hui qu’il dévoilera ses chiffres annuels le 17 mars prochain avant bourse.

Au rang des prévisions, on peut s’attendre à un nouveau carton sur la fibre, possiblement au niveau d’Orange et ses 239 000 abonnés recrutés sur la période. Les regards seront également rivés sur le mobile où l’opérateur a déjà vu 145 000 abonnés filer à la concurrence sur les 9 premiers mois de l’année. Un possible rebond sur ce segment n’est pas à exclure. Restera aussi à confirmer le retournement opérationnel observé au 3ème trimestre. Certains analystes ont récemment prévu une accélération de la croissance du chiffre d’affaires d’Iliad lors de cet exercice. Le rendez-vous est pris.