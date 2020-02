Free teste en toute discrétion 35 nouveaux flux TV sur la Freebox, qui pourraient réserver des surprises

Ce sont pas moins de 35 nouveaux flux que Free est en train de tester depuis plusieurs jours, mais ils sont bien cachés sur Freebox TV et sont très particuliers

Pour découvrir ces nouveaux flux, il faut se rendre sur les canaux 1389 à 1423 de Freebox TV. Si vous souhaitez y accéder il faut cependant utiliser le multiposte, et passer par VLC par exemple, car la Freebox ne permet pas de taper plus de 3 chiffres à l’aide de le télécommande. Si ces canaux ne sont pas référencés officiellement, ils sont tout même publics et accessibles.

Un nouveau type d’encodage pour ces flux disponibles sur Freebox TV

Afin que l’on ne sache pas de quel flux TV il s’agit, Free les a brouillé, c’est à dire protégés pour que l’on ne puisse lire ni la vidéo ni l’audio. Mais il est toutefois possible d’avoir quelques détails techniques sur ces derniers.

Ainsi, on constate que ces flux sont atypiques car ils sont à un débit de plus de 15 Mbit/s sans être en 4K mais en HD seulement. Par ailleurs, ils sont codés en HEVC, ce qui nécessite pourtant un débit inférieur au H264, avec lequel sont codées les chaînes HD+ de la Freebox.

Avec ces flux de 15 Mbit/s codés en HEVC, un codec davantage compressé, on devrait donc s’attendre à une qualité d’image ou résolution largement supérieure à de la HD+.

Des flux HD+ très améliorés, qui annoncent d’autres nouveautés ?

Ces nouvelles chaînes testées sont en HD 1920 x 1080. Or, dans ce cas, elles sont encodés en HEVC, c’est à dire une compression plus optimisée que le H264, et à ce débit donné (15 Mbit/s) on pourrait parler d’une qualité très très améliorée de la HD+, que l’on pourrait nommer HD++.

Ces flux sont adaptés uniquement pour les Freebox compatibles HEVC, c’est à dire la Freebox Delta et la Freebox Mini 4K. Mais on pourrait également imaginer que cela a un lien avec la Freebox V8 qui doit être lancée très prochainement. On se souvient en effet que Free avait réalisé le même type de test juste avant le lancement des chaînes en HD+, qui avait eu lieu en même temps que le lancement de la Freebox Delta.