Multiposte pour Freebox TV : après iOS, l’application multi-écrans améliore l’expérience utilisateur sur Android

Peu de temps après les utilisateurs iOS, au tour de ceux sur Android d’avoir droit à une mise à jour de l’application Multiposte pour Freebox TV. Elle vient améliorer l’expérience utilisateur.

Précédemment, nous vous parlions d’une nouvelle version 1.36 de l’application Multiposte pour FreeTV pour iPhone ou iPad. Celle-ci était synonyme de corrections de bugs et de performances améliorées. Aujourd’hui, c’est la version Android qui fait l’objet d’une nouvelle version. Portant le numéro 1.19, elle améliore les performances vidéo.

Disponible gratuitement sur le Play Store, Multiposte pour FreeTV permet pour rappel de visualiser toutes les chaînes disponibles dans le service Multiposte de Freebox TV, sur smartphone et tablette tactile. Elle laisse le choix entre les différentes sources (auto, bas débit, HD et standard), entre lesquelles on bascule assez simplement. Pour l’utiliser, il faut être connecté au réseau Wi-Fi de votre Freebox.