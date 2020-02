Multiposte pour Freebox TV : l’application pour regarder la télévision sur smartphone s’améliore

L’application Multiposte pour Freebox TV, proposée gratuitement aux utilisateurs sur iPhone et iPad, se met à jour pour améliorer l’expérience utilisateur.

Sur l’App Store, le développeur de Multiposte pour FreeTV a en effet publié une nouvelle version estampillée 1.36. de son application Succinctes, les notes de version évoquent simplement des corrections de bugs et une amélioration des performances.

Disponible gratuitement, Multiposte pour FreeTV permet pour rappel de visualiser toutes les chaînes disponibles dans le service Multiposte de Freebox TV, sur smartphone et tablette tactile. Elle laisse le choix entre les différentes sources (auto, bas débit, HD et standard), entre lesquelles on bascule assez simplement. Grâce à des boutons en haut à droite, celle-ci permet également de basculer entre les pistes audio disponibles et d’afficher les sous-titres. Pour l’utiliser, il faut être connecté au réseau Wi-Fi de votre Freebox.