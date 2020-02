Canal+ et Disney+ : une histoire d’amour à 250 millions d’euros sur 5 ans

L’accord officialisé en décembre 2019 entre Canal+ et Disney aurait coûté 250 millions d’euros à la filiale de Vivendi, mais il va bien plus loin que la distribution exclusive de Disney+.

Canal+ a changé de stratégie et veut devenir un agrégateur de contenu. En regroupant Netflix, divers droits sportifs et récemment l’exclusivité de distribution de Disney+, la filiale de Vivendi est en pleine phase de reconstruction et cela a un coût. D’après les informations de l’Opinion, l’accord signé entre Canal+ et Disney aurait ainsi coûté 250 millions d’euros sur 5 ans.

250 millions d’euros pour Disney+, mais pas que

Canal+ aurait raflé bien plus que la distribution du service de SVOD de Disney dans cet accord. Il comprendrait ainsi également la rémunération des chaînes de Disney, comme Disney Channel par exemple. A noter cependant que Disney Cinéma sera tout de même supprimée, au profit de Disney+.

Canal a également sécurisé ses droits sur les futures productions du studio aux grandes oreilles et l’exploitation en deuxième fenêtre des oeuvres produites par Disney, en rediffusion. Le partenariat sécurise donc la diffusion de beaucoup d’oeuvres audiovisuelle populaires, Disney réalisant généralement des cartons au box-office avec ses films.

Il faudra attendre quelques mois pour réaliser l’impact que cet accord aura sur le nombre d’abonnements Canal+. L’intégration de Disney+ dans plusieurs offres du groupe pourrait en effet séduire de nombreux utilisateurs.