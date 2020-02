Canal + : la chaîne Disney Cinéma va s’arrêter au profit de Disney+

Actuellement incluse dans le Pack Ciné Séries de Canal+, la chaîne Disney Cinéma va cesser d’émettre prochainement.

Clap de fin imminent pour « La chaîne du grand cinéma pour toute la famille ». Le géant hollywoodien a décidé d’arrêter la diffusion de Disney Cinéma “au profit de Disney +”, confirme l’assistance Canal.

Lancée en 2007, l’ex-Disney Cinemagic devrait ainsi être retirée des offres Canal le 31 mars prochain. La chaîne est actuellement incluse dans le nouveau Pack Ciné Séries de la filiale de Vivendi.

A noter que Disney Cinéma est disponible dans la zapliste de Freebox TV (canal 105) mais uniquement accessible pour les abonnés disposant d’une offre Canal incluant la chaîne.

Au revoir Disney Cinéma et bonjour Disney+

Prêt à livrer bataille face à Netflix, Disney+ débarquera en France le 24 mars prochain. Hormis une disponibilité en OTT (application officielle), Canal+ sera seul distributeur dans l’hexagone du nouveau service SVoD de Disney et ses 10 000 programmes mais aussi le premier à l’intégrer dans ses offres. Les opérateurs devront donc passer par la filiale Vivendi. Reste à savoir dans quelles offres sera intégré Disney+, on peut penser au Pack Ciné Séries et à l’offre L’intégrale+ comme ce fut le cas pour Netflix.