Disponible gratuitement quelque temps encore pour les abonnés Free, l’application Youbox se met à jour

Disponible gratuitement quelque temps encore pour les abonnés Free n’ayant pas résilié leur accès, le service de lecture en streaming Youboox met à jour son application sur iPhone/iPad avec plusieurs nouveautés et améliorations à la clé.

Après l’avoir inclus gratuitement dans les abonnements Freebox et Free Mobile (sauf le forfait à 2 euros), Free avait annoncé que Youbook devenait une option à 0,99 euro activée automatiquement, avant de faire machine arrière.

En attendant la finalisation d’une nouvelle offre en partenariat avec Youboox, le service de lecture en streaming reste accessible gratuitement aux abonnés Free, à condition d’avoir gardé activé leur abonnement Youboox One jusqu’au 1er février.

L’application Youboox pour iOS passe justement en version 5.15 sur l’App Store et fait peau neuve. Les développeurs indiquent de nouvelles catégories et des titres dorénavant organisés par média (Livres, Audio, BD et Presse). Ils annoncent aussi l’amélioration de la recherche et des filtres de recherche. En outre, les notes de bas de page sont à présent disponibles directement dans une pop-up pour faciliter la lecture.

“Nous avons également concrétisé une bonne résolution de début d’année en rendant l’application facile d’utilisation, agréable et optimisée pour les usages des personnes malvoyantes et non voyantes”, soulignent enfin les développeurs.



Rappelons que Youboox est un service qui donne accès à une large bibliothèque de romans, BD et mangas en tous genres, depuis l’ordinateur, mais également depuis les smartphones et tablettes tactiles grâce à des applications mobiles.