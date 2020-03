Nouvelle offre Youboox pour les abonnés Free: l’accord est en cours de finalisation

Si l’offre Youboox One incluse pour les abonnés Free s’est arrêtée (temporairement) le 1er mars 2020, le service de lecture en ligne et Free sont en train de finaliser leur future nouvelle offre

Le service Youboox n’était plus accessible en utilisant les identifiants Freebox hier lundi 02 mars 2020, après une période de prolongement de la part du service de lecture en ligne. Cependant, d’après nos propres constatations il est à nouveau possible de se connecter avec ces identifiants, tant sur l’application mobile que sur la version navigateur de Youboox, en attendant la nouvelle offre qui arrive bientôt.

Un accès temporaire à Youboox One en attendant la nouvelle offre spéciale Free

Si nous avons pu accéder au service sur certains de nos comptes, d’autres cas ne permettent pas de se connecter. Par exemple, si vous aviez résilié l’offre Youboox avant la fin de l’offre gratuite de votre espace abonné, il n’est pas possible de se connecter à nouveau, puisque vous ne possédez plus de compte. De même, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est plus possible (depuis le 31 janvier) d’activer Youboox depuis son espace abonné.

Après avoir contacté Youboox, le service nous informe que l’arrêt d’hier n’était qu’une transition technique et que Youboox One a été prolongé temporairement, le temps que Free et Youboox finalisent leur nouvelle offre, qui sera proposée en option à ses abonnés. Peu de détails sur cette offre en question, si ce n’est qu’elle sera à un tarif “très intéressant” et que les deux partenaires sont dans la dernière ligne droite pour bientôt la proposer aux abonnés Free.