Bouygues Télécom propose désormais la migration vers son nouveau modem fibre Wi-Fi 6 pour ses abonnés

Après un lancement assez discret en janvier dernier, réservé aux nouveaux abonnés, le nouveau modem de Bouygues Telecom est désormais disponible à la migration.

Après la Freebox Delta et One il y a plus d’un an, la SFR Box 8 en août dernier et plus récemment la Livebox 5, Bouygues Telecom a commercialisé le 27 janvier dernier un nouveau server tape à l’oeil compatible Wi-Fi 6. Destiné aux détenteurs de l’offre Bbox Ultym, celui-ci n’était jusqu’à présent commercialisé que par téléphone, pour les nouveaux abonnés uniquement. Depuis peu, il est possible pour les abonnés Bbox de migrer vers ce nouveau modem.

Une migration à réclamer au service client Bbox

Contactés par Univers Freebox, Bouygues nous a confirmé qu’il était dorénavant possible pour les abonnés Bbox éligibles à la fibre de migrer vers ce nouveau modem. Il faut pour cela contacter le service client au 1064. Pas de changement pour les nouveaux abonnés cependant, il faudra toujours téléphoner au 3106 pour obtenir ce modem, qui n’est pas proposé sur le site de l’opérateur.

Proposée avec un engagement d’un an à 24€99/mois la première année puis 41€99, l’offre BBox Ultym ne change pas et dans le cas d’une migration, aucun frans supplémentaires n’est occasionné. Les frais de mise en service s’élèvent à 29 € et les frais de résiliation à 59€. Sous son capot, cette nouvelle Bbox fibre se démarque avec 8 antennes WiFi ( 5GHz et 2,4 GHz). “Le design a principalement été conçu autour de la disposition des antennes. L’objectif de leur positionnement : optimiser la couverture de l’habitat, notamment dans les angles des pièces. La forme verticale permet également une meilleure propagation des ondes”, expliquait l’opérateur lors de la présentation de son nouveau modem. Le boîtier dispose d’un écran et d’une molette en façade. Le design se veut également simple et élégant, avec un noir brillant ou mat selon les faces du modem, placé au coeur du salon. Ce dernier est évolutif et pourra intégrer les technologies à venir comme la fibre 10GB par exemple.

Principales caractéristiques techniques