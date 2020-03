Applications mobiles : l’App Store plus sécurisé que le Play Store

Certaines plates-formes de téléchargement d’applications mobiles mettent plus les utilisateurs en danger que d’autres. L’App Store et le Play Store ne figurent pas dans le Top 5 de celles avec la plus grande proportion d’applications malveillantes.

RiskIQ a publié un rapport afin de rappeler l’importance d’être prudent lorsque l’on télécharge des applications mobiles, avec la présence d’adwares, fleecewares et autres agents malveillants.

La société de sécurité dresse ainsi une liste des cinq plates-formes de téléchargement ayant la plus grosse concentration d’applications malveillantes (en rapport au nombre total) : 9Game.com, Feral apps, VmallApps (Huawei), Mi App Store (Xiaomi) et Zhushou (Qihoo 360). Ni l’App Store d’Apple ni le Play Store de Google ne figure dans ce classement.

Le Play Store se retrouve en revanche deuxième, mais dans un autre classement s’arrêtant au seul nombre de nouvelles applications malveillantes. Avec un store plus grand, la chance d’y voir des menaces est d’autant plus grande. Le rapport de RiskIQ souligne d’ailleurs les efforts consentis par Google pour assainir sa boutique applications, avec une baisse des applications malveillantes s’étant retrouvées sur liste noire, dont la quantité a baissé de 76,4 % entre 2018 et 2019.

Un chantier plus que nécessaire avec des appareils qui ne profitent pas forcément des dernières mises à jour de sécurité – en raison de leur âge ou de la politique du constructeur – et qui n’ont toujours pas de solutions de sécurité installée par l’utilisateur. Sans compter les comportements parfois imprudents des utilisateurs eux-mêmes.

Source : ZDnet