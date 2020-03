Des chaînes arrivent et d’autres vont disparaître des offres Canal en mars

Un nouvelle numérotation dans l’univers Canal sera mise en place dès le 18 mars prochain. Au programme, des arrivées de chaînes mais aussi des retraits.

Il va y avoir du changement chez Canal+ ce mois-ci. Tous les yeux sont bien entendus rivés sur l’arrivée dans trois semaines de Disney+ dans les offres du groupe mais avant cela un nouveau plan de service sera mis en place par la filiale de Vivendi, et ce dès le 18 mars. Un journaliste spécialisé a mis la main sur la nouvelle numérotation laissant entrevoir quelques nouveautés.

La numérotation @canalplus va changer le 18 mars. Des chaînes arrivent, d’autres disparaissent… pic.twitter.com/DOBNcmj3Io Julien Alliot (@JulienAlliot) March 3, 2020

Ce que l’on ne savait pas

Se disant encore récemment victime de discrimination, peinant à être distribuée, la chaîne d’information RT France débarquera dans les offres Canal le 18 mars (canal 175). Celle-ci est depuis fin 2017 disponible sur les Freebox mais pas chez les autres opérateurs.

De son côté le service SVoD de Disney célèbrera bien son intégration le 24 mars dans le Pack Ciné Séries et dans l’offre Intégrale. D’après le plan de service, Disney+ sera accessible “sur le canal 16 pour les terminaux G9/G10 dans la thématique « Plate-forme de contenus Cinéma-Séries. Pour les autres terminaux, accès sur le même canal à la chaîne Disney+ Live “. Canal+ ne précise pas s’il s’agit là d’un accès via les box des opérateurs à travers l’espace Canal.

Annoncées récemment, les deux chaînes Canal+ Moto GP et Canal+ Formula 1 ne sont semble-t-il pas uniquement prévues pour une diffusion numérique via myCANAL. Toutes deux disposent selon ce document d’un canal de diffusion à savoir le numéro 289 et 290. A confirmer.

A noter que les dates de lancement affichées ne sont visiblement pas les bonnes. Canal+ Moto GP devait débarquer le 8 mars mais son arrivée a été repoussée hier pour cause de coronavirus. Tandis que Canal+ Formula 1 commencera sa diffusion le 13 mars, a confirmé l’assistance Canal.

Plusieurs chaînes vont disparaître

Comme prévu, plusieurs chaînes vont être retirées ce mois-ci des offres Canal. On le savait déjà, Disney Cinéma et Disney XD disparaîtront le 31 mars prochain, notamment au profit de Disney+. Un panneau d’information s’affichera à l’écran jusqu’à la mise en place du prochain plan de service.

Un peu plus tôt, à savoir le 18 mars, Extrême Sports Channel tirera sa révérence , ainsi que 2M Monde. Distribuée en France par Thema, filiale de Canal+, la seconde chaîne nationale marocaine sera retirée des offres Canal le même jour. Récemment, 2M Monde est devenue payante sur les box des opérateurs, incluse depuis fin novembre dans le pack Maghreb.