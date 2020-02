Une chaîne de sport va disparaître des offres Canal+

Après la chaîne de cinéma indépendant Sundance TV, c’est au tour d’Extreme Sports Channel d’arrêter sa diffusion en France et de dire “good bye” aux offres Canal.

Clap de fin imminent pour la première chaîne au monde entièrement consacrée aux sports extrêmes et à la culture glisse. Disponible exclusivement chez Canal+ et accessible sur le canal 187 de Freebox TV notamment pour les abonnés au “pack Sport” de la filiale de Vivendi, Extreme Sports Channel “ne sera plus disponible au sein des offres Canal+ à compter du 18 mars prochain”, fait savoir le groupe.

C’est donc la fin de l’aventure en France pour la chaîne d’AMC Network qui continue sa diffusion dans de nombreux pays. Un arrêt qui n’est pas sans rappeler celui de Sundance TV ce mois-ci, laquelle appartient au même groupe. Son retrait continue donc encore un peu plus dans l’hexagone.