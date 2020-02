Freebox TV : c’est fini pour Sundance TV

Comme prévu la chaîne payante de cinéma Sundance TV a cessé ce week-end sa diffusion dans l’hexagone.

Seul distributeur de Sundance TV dans l’hexagone , Canal+ a décidé ne ne pas continuer l’aventure en retirant la chaîne ce 8 février de ses offres. Par conséquent, cette dernière n’est plus diffusée sur les Freebox et les box des autres opérateurs.

Pour rappel, Sundance TV est une chaîne américaine axée sur les films indépendants et documentaires issus des festivals du monde entier. Appartenant à AMC Network International, celle-ci diffuse également des séries telles que « The Walking Dead », et plus récemment “Clique”.