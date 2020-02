Freebox Révolution et Delta: une chaîne Disney va disparaître fin mars

La chaîne Disney XD sera retirée des offres Canal+ le 31 mars prochain.

On le sait depuis quelques semaines, la chaîne Disney Cinéma s’arrêtera au profit de Disney+ le 31 mars prochain. Mais ce n’est pas la seule chaîne qui arrêtera sa diffusion à cette date. En effet, le groupe a annoncé la fin de diffusion de Disney XD, la chaîne de Disney dédiée aux ados et préadolescents. Par conséquent, les abonnés Freebox Révolution avec TV By Canal et Delta n’auront plus accès à cette chaîne, jusqu’à présent incluse dans leur offre sur le canal 148. Le replay disponible sur MyCanal devrait également disparaître.

Pour rappel, Canal+ a signé un accord de 250 millions d’euros avec la firme aux grandes oreilles pour être le diffuseur exclusif en France du service de SVOD, entre autres. Disney+ sera inclus dans certaines offres du groupe.