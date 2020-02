Freebox TV : MCM n’est vraiment pas TOP

Sur Freebox TV, MCM TOP ne diffuse désormais plus ses propres programmes mais ceux de sa grande soeur MCM

En juillet dernier, Canal annonçait qu’il stoppait la reprise et ELLE GIRL, ONZEO et MCM TOP dans ses offres. Si ELLE GIRL et ONZEO était en exclusivité sur Canal, MCM TOP est par contre présente sur toutes les box et donc dans le bouquet Freebox TV, sur le canal 271, mais en option. Pour ceux qui y sont abonnés, ou ceux qui disposent de TV by Canal (Freebox Révolution et Delta) MCM TOP continuait donc d’être accessible.

Mais ainsi que le fait remarquer @tv_pds, si MCM TOP est bien disponible dans la zapliste de Freebox TV, ce ne sont plus ses programmes qui sont diffusés mais ceux de MCM. Il peut s’agir d’un bug bien sûr, mais cela pourrait également être le signe la fin de la chaîne, rachetée l’an dernier par le Groupe M6 puisque, outre son arrêt sur Canal, c’est également Orange qui a stoppé la reprise de MCM TOP depuis le mois dernier.