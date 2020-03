Abonnés Free : c’est fini pour Youboox, pour l’instant

Après un an et un mois d’essai gratuit, l’offre Youboox One offerte aux abonnés Freebox et Free Mobile a pris fin hier. Mais tout n’est pas fini entre Youboox et Free.

Free avait annoncé un partenariat avec le service de lecture en ligne Youboox pour proposer un abonnement gratuit pendant un an à ses abonnés (excepté pour le forfait à 2€ de Free Mobile). Après avoir envisagé de l’intégrer directement à ses offres sous la forme d’une option sans engagement, l’opérateur a finalement rétropédalé. C’est donc fini pour les abonnés Free, en tout cas pour le moment.

Clap de fin pour Youboox One , mais pas pour le partenariat Free/Youboox

Youboox avait prolongé son offre pendant un mois pour les abonnés Free, alors qu’il n’était plus possible d’y accéder à son espace abonné au début du mois de février. Après cette petite prolongation, il n’est plus possible de se connecter avec des identifiants Free, tant sur le site web que sur l’application mobile.

Cependant, le partenariat avec Youboox n’est pas fini. En effet, interrogé par Univers Freebox, Free nous avait annoncé qu’il ne renonçait pas et qu’il réfléchissait à proposer une nouvelle offre concernant le service de lecture en ligne, proposée sous la forme d’une option facultative. Les abonnés ayant apprécié cette offre pourront donc retrouver le service prochainement dans leur abonnement Freebox ou Free Mobile.