Free reste partenaire de Youboox et pourrait proposer une nouvelle offre

Si le service de lecture en streaming Youboox vous intéresse, il pourrait prochainement être disponible en option

Jusqu’au 31 janvier, Free proposait un accès Youboox One gratuit dans les abonnements Freebox et Free Mobile (sauf le forfait à 2 euros). Il s’agit, pour rappel, d’un service qui donne accès à une large bibliothèque de romans, BD et mangas en tous genres, depuis l’ordinateur, mais également depuis les smartphones et tablettes tactiles grâce à des applications mobiles. Avant un rétropédalage de l’opérateur, Youboox a finalement décidé d’offrir un mois d’accès supplémentaire aux abonnés Freebox, pour le moment.

Mais qu’en sera-t-il à l’issue de ce dernier mois de gratuité et pour ceux qui souhaiteraient conserver le service Youboox ? Univers Freebox a interrogé Free qui nous a indiqué qu’il restait toujours partenaire de Youboox. Surtout, l’opérateur est actuellement en train de réfléchir à une nouvelle offre qui serait proposée en option facultative. Free ne nous a pas donné plus d’informations sur les tarifs mais ils devraient se situer entre 0,99€, c’est à dire l’offre promo qu’il voulait proposer par défaut, et 9,99€, la tarif normal du service Youboox One.