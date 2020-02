Exposition aux ondes des antennes-relais et smartphones : voici la marche à suivre pour obtenir gratuitement des mesures officielles

Vous pensez être surexposés aux ondes, que ce soit à cause d’une antenne-relais, d’un smartphone ou d’une borne Wi-Fi ? Voici la marche à suivre pour le vérifier et agir. Vous y avez droit et c’est gratuit.

Le problème de surexposition aux ondes revient régulièrement sur le tapis avec les levées de boucliers de riverains s’opposant à l’installation des antennes-relais. Il apparaît également lors du retrait ou de la mise à jour de smartphones ne rentrant pas dans les clous. Mais comment faire si vous suspectez une surexposition aux ondes, que celle-ci soit liée à une antenne-relais, un smartphone ou tout autre appareil ?

Conso Mag vient de publier un petit reportage où il détaille la marche à suivre pour réclamer une mesure auprès de l’ANFR (Agence nationale des fréquences) et agir auprès du dispositif à l’origine d’une surexposition. Après avoir récupéré le formulaire, l’avoir rempli et l’avoir fait signer par la mairie, une agence régionale de santé ou une association agréée, il faut le faire parvenir à l’ANFR qui enverra un laboratoire accrédité et indépendant pour réaliser les mesures. À réception des résultats à votre domicile, vous pourrez vérifier le respect des niveaux d’exposition réglementaires et faire un signalement en cas de surexposition.