Google révèle pour la première fois combien rapporte YouTube à l’année

Le géant américain a publié ses resultats trimestriels en dévoilant pour la première fois la part de YouTube dans ses revenus et indiquant même les chiffres annuels de sa plateforme.

Alphabet, dans un souci de clarté, a décidé pour la première fois de révéler les chiffres de plusieurs services comme Google Search et les publicités diffusées sur YouTube et Cloud. Et pour ce qui est de YouTube, la plateforme de streaming a rapporté 15.1 milliards de dollars durant l’année 2019.

Le chiffre paraît énorme, et il l’est quand on sait que la maison-mère de Google a enregistré un chiffre d’affaire de 161.8 milliards de dollars l’année dernière, YouTube représente donc plus de 9% du chiffre d’affaire d’Alphabet. Et encore, il ne s’agit ici que des revenus publicitaires, la firme n’incluant donc pas les abonnements premium à sa plateforme dans ces 15 milliards. Ces abonnements sont comptabilisés dans la section “autres revenus de Google”, qui représentaient environ 5 milliards lors du dernier trimestre.

Le chiffre de YouTube est d’ailleurs en augmentation, dans son bilan financier, Google révèle que la plateforme de streaming rapportait 11.1 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2018 et 8.1 milliards en 2017.

Sans surprise, Alphabet se porte bien cette année encore, avec 18% de revenus en plus par rapport à 2018 et 34.3 milliards de dollars de bénéfice.

Source : The Verge