Lancement d’un nouveau site thématique sur les technologies utilisées par Free

Univers Freebox lance régulièrement de nouveaux sites thématiques. Aujourd’hui, les technologies utilisées par Free sont à l’honneur. Découvrez Technos Free.

Univers Freebox lance aujourd’hui un nouveau thémasite à propos des technologies utilisées par Free. Nommé Technos Free et accessible à cette adresse, il vous présente les technologies dont profitent les Freebox (Mini 4K, Révolution, Delta et One), ainsi que les réseaux fixe et mobile de l’opérateur de Xavier Niel. Ces technologies se retrouvent également dans les smartphones Android et iPhone vendus à travers la boutique en ligne de Free Mobile. Vous pourrez également être prévus de nouveaux articles en suivant le compte Twitter dédié.

Ce lancement répond à plusieurs demandes de la part des lecteurs d’Univers Freebox. Tout d’abord, ceux qui ne sont intéressés que par un seul sujet, comme la Freebox Révolution, trouveront directement l’information, l’assistance, les tutoriels, les applications et les jeux concernant uniquement cette Freebox. Par ailleurs, il sera plus aisé pour les lecteurs ne s’intéressant à un seul thème, de trouver ce qu’ils recherchent, même en ne venant qu’une fois par semaine, les informations n’étant pas noyées parmi les nombreux articles publiés sur Univers Freebox. Enfin, cela permettra d’apporter des informations supplémentaires que nous ne pouvions pas diffuser jusqu’à présent sur le site Univers Freebox, car celles-ci ne rentraient pas dans la ligne éditoriale.

Pour certains de ces sites thématiques, les contenus proviendront d’Univers Freebox, en particulier ceux qui sont lancés aujourd’hui. Mais des contenus spécifiques seront également créés. Certains des sites thématiques Actuly diffuseront même uniquement du contenu qui n’est pas du tout diffusé sur Univers Freebox. Des sites thématiques Actuly diffuseront même intégralement des articles non diffusés sur Univers Freebox et traitant exclusivement de Free.

Par ailleurs, vous pourrez bien sûr vous identifier avec votre compte Freezone, et ainsi commenter les articles. Pour les articles identiques à ceux d’Univers Freebox, les commentaires seront communs, et vous pouvez commenter indifféremment sur l’un ou sur l’autre. Chaque site thématique sera également lié à un forum dédié.

Les sites thématiques Actuly vous permettent également de disposer d’alertes mail spécifiques au sujet qui vous intéresse. De la même façon, il est possible de ne suivre que le compte Twitter du ou des sujets que vous souhaitez.

Une accessibilité depuis un site unique : Actuly.fr

Afin de pouvoir accéder aux différents sites thématiques, à une actualité, ou la réponse à une question que vous vous posez sur un sujet en particulier, nous vous proposons un point unique d’entrée : Actuly.fr. Les résultats incluent pour le moment principalement les contenus d’Univers Freebox mais les contenus d’Actuly sera ajoutés en même temps que les sites thématiques.

Tous les sites thématiques, ainsi que Actuly.fr, sont disponibles sur ordinateur et sur mobile.