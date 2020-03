Free Mobile : les nouveaux Samsung Galaxy S20 en version 4G et 5G désormais disponibles à l’achat dans la boutique en ligne

Disponibles en précommande depuis le 12 février dernier, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont désormais disponibles à l’achat dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Pour tous ces modèles hormis le S20 Ultra 5G, Free Mobile propose les versions 4G et 5G, même si le réseau n’est pas encore ouvert.

Côté prix, les Galaxy S20 4G et S20 5G s’affichent donc à 909 et 1 009 euros avec un stockage 128 Go. Pour s’offrir un S20+ 4G ou S20+ 5G, il faudra débourser en achat comptant 1 009 et 1 109 euros, toujours avec le même espace de stockage. Enfin, le Galaxy S20 Ultra 5G coûte pour sa part 1 359 euros dans sa version 128 Go (le site de Samsung indique un modèle 512 Go).

Sous le capot des nouveaux flagships de Samsung

Les nouveaux bébés du géant sud-coréen embarquent un chipset Exynos 990 (sur le marché français, d’autres auront le Snapdragon 865), un écran AMOLED avec une diagonale comprise entre 6,2 et 6,9 pouces dans une définition QHD+, trois ou quatre capteurs photo, une batterie à la capacité comprise entre 4 000 et 5 000 mAh, une charge filaire 25 ou 45 Watts (45 Watts pour le modèle Ultra) et une charge sans-fil. Certifiés IP68 pour l’étanchéité et livrés avec le système Android 10, ils existent en versions 4G et 5G. Sauf pour le Galaxy S20 Ultra, qui n’existe qu’en version 5G. Les précommandes courent encore pour ce modèle, les premières livraisons sont attendues le 20 mars.

Autres possibilités de paiement

Les différents smartphones peuvent être acquis en 4 fois sans frais. Notez également que les variantes 5G des Galaxy S20 5G et Galaxy S20+ 5G sont proposées à la location pendant 24 mois.

Ci-dessous, le détail pour le paiement en 4x sans frais des différents modèles :

S20 4G (228 euros, puis 3 fois 227 euros)

S20 5G (253 euros, puis 3 fois 252 euros)

S20+ 4G (253 euros, puis 3 fois 252 euros)

S20+ 5G (278 euros, puis 3 fois 277 euros)

Puis le détail pour la location :

Galaxy S20 5G : 259 euros à la commande, puis 25 euros par mois pendant 24 mois

Galaxy S20+ 5G : 319 euros à la commande, puis 28 euros par mois pendant 24 mois