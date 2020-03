Abonnés Freebox: Free vous offre un nouveau cadeau, à saisir aujourd’hui uniquement

Un nouveau film est offert à l’achat pour les abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K, One et Crystal sur Canal VOD. L’offre n’est valable qu’aujourd’hui et pour les 40 000 premiers participants.

Le film Jumanji : Bienvenue dans la jungle est offert sur Canal VOD pour les 40 000 premiers abonnés Freebox qui saisiront le code VOD1. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur l’espace Canal VOD de votre Freebox, sélectionner le film Jumanji puis choisir la qualité HD ou SD. Le film passe alors en “offert” au lieu de 9€ ou 7€ selon la qualité demandée.

A noter que cette offre n’est valable qu’aujourd’hui, vendredi 13 mars 2020 et que seules les 40 000 premières activations du code sur l’achat du film seront prise en compte. A vos Freebox ! Voici le synopsis du film :

“ Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji… “

Pour rappel, Canal VOD a lancé son offre promotionnelle “Oh My VOD” cette semaine, proposant des réductions sur l’achat d’une sélection de films. Elle durera jusqu’au 15 mars prochain.