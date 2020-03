Free Mobile : Pour la réparation gratuite de votre smartphone, il faudra désormais se rendre chez “Save Store”

Le partenaire de Free Mobile pour la réparation de smartphones évolue et change de nom

Afin de gérer les réparations des smartphones qu’il vend ou loue, Free Mobile a passé un partenariat avec Point Service Mobile PSM), qui dispose de boutiques physiques partout en France. A la suite de l’acquisition de son concurrent Save et de l’intégration de SPB Services, Point Service Mobiles, unifie ses sociétés de réparation, reconditionnent et de recyclage sous une identité unique Save Group. Les 200 boutiques françaises de PSM vont donc changer de nom et s’appeler “Save Store”. C’est donc dans ces boutiques que vous devrez dorénavant vous rendre en cas de réparation de votre smartphone acheté chez Free.

Quelles sont les modalités pour se rendre dans un Save Store afin de faire réparer son smartphone Free Mobile ?

En cas de problème avec votre smartphone acheté ou loué chez Free, vous pouvez bénéficier de l’assistance en contactant le 3244. Un spécialiste se chargera alors d’effectuer avec l’abonne un diagnostic par téléphone pour identifier la panne de votre mobile. Après validation du dysfonctionnement de votre mobile et vérification des conditions de garantie et d’éligibilité, il vous dirigera le cas échéant vers le constructeur de l’appareil, qui décidera si l’abonné doit se rendre dans un “Save Store” pour une réparation ou s’il procède à un échange.

Pour les mobiles de marque ZTE, Huawei, Samsung, BlackBerry, LG, Sony, Nokia, Kazam et pour une intervention rapide, vous pouvez également vous rendre directement dans la boutique “Save Store” la plus proche de chez vous, pour une réparation gratuite sur place si la panne est couverte. Il faudra bien sûr vous munir de la facture Free de votre téléphone. La réparation prendra moins d’une heure dans la plupart des cas. “Save Store” peut même vous prêter un mobile en cas d’immobilisation du vôtre (sous réserve de disponibilité).

Quelles sont les garanties sur les téléphones vendus par Free Mobile ?

Tous les téléphones proposés par Free sont garantis 1 an à compter de la date de facturation, sous réserve que la panne soit couverte par la garantie. Les accessoires bénéficient quant à eux, à compter de la date de livraison, d’une garantie constructeur dont l’étendue et la durée différent selon l’accessoire.

Les constructeurs suivants assurent une durée de garantie de deux ans à compter de la date de facturation : Archos, Huawei, Honor, HTC, Kazam, LG (depuis le 01/01/2016 et pour les modèles G3/G4 quelle que soit la date d’achat), Microsoft (Nokia), Motorola, Samsung, Sony, Wiko et Wileyfox.

Les constructeurs suivants assurent une durée de garantie d’un an à compter de la date de facturation : Alcatel, Apple, BlackBerry, LG (avant le 01/01/2016 sauf les modèles G3/G4) et ZTE.