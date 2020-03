Free Mobile : un nouveau Samsung attrayant et attendu débarque dans la boutique en ligne

Présenté et commercialisé en janvier dernier, le Samsung Galaxy Note 10 Lite fait son entrée aujourd’hui dans la boutique en ligne Free Mobile.

La version abordable de la gamme Galaxy Note de Samsung est désormais disponible chez Free Mobile, à 609€ en achat comptant mais aussi en 4 fois sans frais, soit 153€ à la commande puis 3 fois 152€.

Le Galaxy Note 10 Lite (128 Go) est une première pour le fabricant sud-coréen, un smartphone plus abordable haut de gamme proposé 350€ (hors promotion) moins cher que le Galaxy Note 10 classique. Il est donc évident que le fabricant a dû faire quelques concessions.

Niveau caractéristiques techniques, on trouve le SoC Exynos 9810, équipant les Galaxy S9 et S9 Plus avec 6 Go de RAM. Une perte de performance par rapport aux portes-étendards récents du géant sud-Coréen, mais des capacités tout de même très convenables.

Pas de charge sans fil pour le Note 10 Lite, qui compense cependant avec une autonomie poussée et une batterie de 4500 mAh. Côté photo, on y trouvera un triple module polyvalent 12 Megapixels. Pour ce qui est de l’écran, il s’agit d’un écran Infinity-O de 6.7 pouces, Super AMOLED avec un lecteur d’empreinte sous la dalle.

Le S Pen par exemple, stylet emblématique de la série possède aussi moins de fonctionnalité que celui de ses grands frères. Le design du smartphone a également été revu avec des bordures plus prononcées et son dos passant d’une surface en verre à une surface mi-verre, mi-plastique.

A noter que Galaxy Note 10 classique bénéficie actuellement d’une ODR dans la boutique en ligne, à 759 euros au lieu de 959€.

Fiche technique Samsung Galaxy Note 10 Lite

> Réseaux et connectivité Bluetooth Bluetooth 5.0 Catégorie LTE Catégorie 11 Bandes 4G FDD 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 13 – 700 Mhz c, 17 – 700 Mhz b, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz Bandes 4G TDD 38, 40, 41 Bandes 3G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz Bandes 2G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz Type de connecteur USB C NFC Oui Système de positionnement GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac QAM256 Oui Mimo Non Fonctionnalités Smart View WiFi direct Oui