Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des évolutions en tout genre pour les abonnés Freebox, ça s’améliore sur le mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé un nouveau plan de service, une toute nouvelle chaîne française débarque gratuitement pour les abonnés, Cannes Lérins TV sur le canal 940. Elle est dédiée à l’actualité du Bassin Cannois, de Cannes et son agglomération. L’aspect pédagogique y est primordial puisqu’elle accueille beaucoup de lycéens et d’étudiants. Plus d’infos…

D’autres chaînes ont fait également leur apparition comme TGCOM24, sur le canal 541, ETV Guadeloupe, sur le canal 916 LMTV,disponible sur le canal 455, Ivoire TV Music, sur le canal 464 et Chada TV, le canal 490. Plus d’infos…

Après la version Android, Free déploie une nouvelle mise à jour de son application permettant d’accéder à son espace abonné Freebox avec de nouvelles sections, une boutique d’accessoires et la commande de répéteurs. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, Neverwinter Nights : Enhanced Edition, SteamWorld Dig 2, Top Hunter: Roddy & Cathy, et The Super Spy. Plus d’infos… Après plusieurs année de mire, Télé Kréol a fait son retour sur l’ensemble des Freebox le 15 juin. Elle est disponible gratuitement sur le canal 474. Plus d’infos… Le guide TV débarque sur OQee dans sa version iOS et Android. Voici notre test… Freebox Pop et Delta Pop : déploiement d’une nouvelle mise à jour d’Android TV ( version 10.5.39). Plus d’infos… Oqee Ciné a lancé de nouveaux films gratuits le 16 juin pour tous les abonnés Freebox : Pièges en Eaux Troubles, Allo Maman, Ici Bébé, 2 Garçons, 1 Fille, 3 possibilités, Je rêvais de l’Afrique et Motel. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile passe un cap et couvre désormais plus de 90% de la population en 5G. Plus d’infos…

Free Mobile améliore sa page d’identification de son Espace Abonné. Deux nouvelles catégories intègrent également la page d’accueil de l’interface. Plus d’infos…

Free annonce couvrir 300 plages françaises en 4G+ et 5G, voici comment les trouver.

Free propose un nouveau smartphone 5G à moins de 150€, le Motorola G51 5G. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox TV : écran noir pour 9 chaînes, 215- Travel Channel, 508- VTV1, 509- VTV3, 510- HTV9, 767- RTV Pink Plus, 768- RTV Pink Extra, 769- RTV Pink Film, 770- RTV Pink Music, 790- Vijay. Plus d’infos…

94% des abonnés Freebox et Free Mobile recommandent l’opérateur. Plus d’infos…

En images : Free Mobile débarque au Hellfest avec sa 4G et sa 5G. Plus d’infos…

