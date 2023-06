Abonnés Freebox : on a testé le nouveau guide TV d’Oqee lancé sur smartphones, intuitif et pratique

Les abonnés utilisant Oqee sur leur smartphone Android ou iOS peuvent désormais bénéficier du guide TV. Univers Freebox a jeté un oeil à cette fonctionnalité, plutôt réussie.

Fini de devoir alterner entre Télé Loisirs et votre application Oqee ! L’opérateur a en effet déployé une nouvelle mise à jour intégrant le guide TV, permettant ainsi de s’assurer de la diffusion de vos programmes favoris ou de répondre à la sempiternelle question “qu’y a-t-il à la télévision ce soir ?“. La fonctionnalité est-elle réussie et facile à appréhender ? Univers Freebox a testé pour vous.

Pour la retrouver, c’est somme toute assez simple puisqu’un nouveau bouton est apparu sur le bandeau inférieur d’Oqee avec un visuel assez explicite : un calendrier. En cliquant dessus, vous arrivez alors sur une grille de programmes. Par défaut, celui-ci présente les contenus diffusés aujourd’hui, en commençant par le programme actuellement à l’antenne. La navigation s’y fait facilement : faites défiler à la verticale pour voir la liste des programmes sur une même chaîne et à l’horizontale pour chercher le canal qui vous intéresse.

Les chaînes payantes sont clairement indiquées avec un cadenas pour éviter une déception. Vous pouvez au choix cliquer sur le programme en cours de lecture pour y accéder directement ou sur les futures diffusions pour en voir la description ou même programmer un enregistrement via le bouton dédié. A noter, le guide propose des programmes affichés jusqu’à 12 jours après la journée actuellement en cours : aujourd’hui 12 juin, nous avons accès aux diffusions proposées jusqu’au 24 juin prochain.

C’était une fonctionnalité qui était régulièrement réclamée par certains internautes et Free la propose enfin. Après quelques tests, si on reconnaît que l’outil n’est pas bien complexe, il est fonctionnel et assez intuitif. Seul bémol : une recherche de chaîne serait un plus, si vous cherchez un canal à trois chiffres, cela peut prendre un petit peu de temps.

