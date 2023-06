Free lance une grosse nouveauté sur OQee (iOS, Android) et en annonce d’autres à venir

Le guide TV débarque sur OQee dans sa version iOS et Android.

Disponible gratuitement pour les abonnés Freebox sur de nombreux supports comme les smartphones Android et iPhone, l’application OQee by Free se met à jour régulièrement. Aujourd’hui, sa version mobile apporte une nouveauté importante sur l’OS d’Apple et Google à travers une mise à jour 1.9.

La fonctionnalité du Guide TV est maintenant disponible sur mobile. Vous pouvez la retrouver facilement dans un nouvel onglet dédié.

”Des évolutions seront disponibles prochainement, notamment l’accès rapide aux chaînes via une barre de recherche et le filtrage des chaînes favorites”, précise Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox