Piratage : l’IPTV et le streaming illégal ont toujours le vent en poupe

Une nouvelle étude montre que les visites de sites pirates ont augmenté de 18% entre 2021 et 2022.

215 milliards de visites en un an. Tels sont les chiffres annoncés par la société britannique MUSO concernant les sites de streamings et les plateformes IPTV illégales. Elle recense par ailleurs 480 000 films et séries diffusés sans autorisation des ayants-droits.

La progression est très impressionnante avec une audience en hausse de 18% en un an et ce malgré les actions menées pour endiguer ces pratiques. Il reste en effet très facile de trouver un site de streaming où sera diffusé le film que vous souhaitez visionner ou la compétition sportive qui vous intéresse, sans inscription et dans une qualité raisonnable.

Les utilisateurs de ces sites évoquent souvent comme raison la multiplicité des plateformes, mais aussi des tarifs élevés. Un internaute sur Reddit témoigne : « Je n’ai pas d’excuses. Je pourrais me permettre de tout payer si je le voulais, mais au lieu de donner mon argent au PDG d’une entreprise de divertissement qui gagne mille fois plus que moi, je préfère économiser cet argent pour ma propre retraite ».

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox