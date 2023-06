Freebox TV : comme prévu, une toute nouvelle chaîne française débarque gratuitement pour les abonnés

Cannes Lerins TV, c’est la chaine dédiée à l’actualité du Bassin Cannois, de Cannes et son agglomération. L’Arcom a adopté son projet de convention en mai 2022. Lancée en avril sur internet, elle se revendique comme positive et tend à donner la parole à tout le monde, que ce soit les associations, les clubs sportifs, mais aussi les personnes de l’ombre. L’aspect pédagogique y est primordial puisqu’elle accueille beaucoup de lycéens et d’étudiants. Son originalité, avoir vu le jour au 2e étage du Campus Méliès de Cannes proposant plusieurs formations dédiées aux métiers de l’image et à l’écriture créative.

C’est donc une véritable plateforme étudiante proche sur le principe de Ma Chaîne Etudiante (MCE) arrêtée en 2018, avec des émissions réalisées par les jeunes et pour les jeunes sur des thématiques allant du sport au monde économique en passant par le tissu associatif du bassin cannois.