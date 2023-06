De nombreux supports entraînent de nombreuses demandes pour Oqee, le chemin de croix de la fibre… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Oqee s’améliore mais il reste encore du boulot

Disponible gratuitement pour les abonnés Freebox sur de nombreux supports comme les smartphones Android et iPhone, l’application OQee by Free se met à jour régulièrement. Hier, sa version mobile intégrait une nouveauté importante sur l’OS d’Apple et Google à travers une mise à jour : le guide TV. Une fonctionnalité assez souvent réclamée, l’opérateur en profitait pour annoncer d’autres nouveautés à venir dans la note des développeurs. Les Freenautes ont encore bien des idées pour améliorer l’appli selon les supports, voici pêle-mêle les principales.

Le rythme du déploiement fibre risque d’être difficile à tenir

Fin mars 2023, 35,3 millions de locaux étaient raccordables au FttH dans l’Hexagone soit un peu plus de 80% des locaux du territoire national. Dans le détail, 840 000 locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre lors du premier trimestre soit environ 20% de moins que sur la même période de l’année précédente. Seulement 120 000 locaux l’ont été dans les zones moins denses d’initiative privée, en baisse de plus de moitié par rapport au premier trimestre 2022. Il faut remonter à 2014 pour observer une progression trimestrielle aussi faible dans ces zones. Il faut cependant reconnaître, et les opérateurs et le secteur en sont conscients, que les 80% déjà raccordés étaient les plus simples… Le rythme va être difficile à tenir jusqu’en 2025…

Pas d’augmentation chez Free, vraiment ?

Les hausses de tarif, c’est monnaie courante chez beaucoup d’opérateurs. C’est notamment le cas chez Red by SFR avec une fin d’offre qui entraîne une hausse de 5€ sur la facture globale. De quoi réjouir certains Freenautes d’avoir un opérateur qui n’augmente pas ses prix ! Même si certains tatillons rappeleront que le booster du forfait à 2€ avait considérablement augmenté en janvier dernier. Rappelons cependant la promesse de Free : ne pas augmenter le prix de ses forfaits mobiles historiques, rien n’a été dit pour les options ou les autres offres. Il peut y’avoir des augmentations, mais pas sur les forfaits concernés jusqu’en 2027 si Free tient ses promesses !

Internet+ la porte ouverte aux arnaques ?

L’hameçonnage peut prendre bien des formes et cette fois il utilise la solution Internet+ permettant le paiement sur facture pour vous piéger. Depuis 2022, des abonnés Bouygues Telecom se plaignent d’avoir été abonné à une offre “Buzz No Limit”, pourtant inconnue au bataillon. La découverte se fait parfois trop tard, sur la facture de leur opérateur, avec une hausse de 3€ par mois et un service inutile souscrit. L’option a été plutôt critiquée même si elle se veut pratique pour les utilisateurs. Free a pour sa part désactivé la solution de paiement sur facture.

“Personne ne veut de la pub”, vraiment ?

Après un premier lancement chez SFR en avril puis Free le mois dernier, Bouygues Telecom permet également depuis peu de souscrire à l’offre Standard avec publicité pour ses abonnés Bbox. Sur le marché français, il ne reste plus qu’Orange manquant à l’appel pour proposer l’option sur ses box, mais cela doit arriver prochainement. La formule est régulièrement critiquée de par sa proposition de payer mais d’avoir tout de même de la pub, mais certains semblent oublier que l’offre a tout de même des avantages peu négligeables, notamment son prix assez bas comparé aux autres offres de Netflix. L’offre se vend d’ailleurs plutôt bien sur le marché français et à l’international à en croire Netflix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox