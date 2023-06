Free Mobile : de nouvelles évolutions pour l’Espace Abonné

Free Mobile améliore sa page d’identification de son Espace Abonné. Deux nouvelles catégories intègrent également la page d’accueil de l’interface.

Un léger lifting, plus d’informations et de nouvelles possibilités. Les abonnés Free Mobile ont dès aujourd’hui droit à une nouvelle page de connexion à leur espace abonné. Un visuel plus estival et de nouvelles rubriques sont au programme. En dessous de l’encart du mot de passe, apparaît désormais la mention ” Quel est mon identifiant ?”. L’opérateur indique aux abonnés que celui-ci est à retrouver sur leurs factures mobile ou dans les emails envoyés par Free Mobile. Pour ceux qui ne le retrouvent pas, un lien permet de le récupérer facilement avec son numéro de téléphone et son adresse mail.

Autre nouveauté, Free permet désormais d’accéder directement à l’espace abonné Freebox depuis cette nouvelle page d’identification. Et pour les prospects, un nouveau lien renvoie désormais vers les offres Free Mobile.

Deux nouvelles catégories dans l’espace abonné

En se connectant à leur espace abonné, les clients Free Mobile découvriront également deux nouvelles catégories dans la barre de gauche. Pour plus de clarté, l’opérateur différencie la SIM du téléphone avec la rubrique “Ma SIM” donnant accès aux commandes de l’abonné et “Mon Téléphone” afin de retrouver les achats de smartphones effectués dans sa boutique en ligne.

