Freebox TV : écran noir pour 9 chaînes

Des chaînes vietnamiennes, serbes mais aussi un canal dédié au voyages ou encore au peuple Tamoul ne sont plus accessibles sur les Freebox.

C’est monnaie courante, il arrive régulièrement que des chaines affichent une mire sur les box des opérateurs. La Freebox n’est pas épargnée. Si la Télé Kréol a fait son retour après plus de deux ans d’écran noir, ce n’est pas le cas d’autres flux selon les constatations du compte Twitter @digitalbitrate. Au total, 9 chaînes payantes sont aujourd’hui inaccessibles, et ce depuis plusieurs mois :

Travel Channel sur le canal 215 (1,49€/mois à la carte). Ce flux s’adresse aussi bien aux voyageurs à la recherche de conseils pratiques que pour ceux qui souhaite vivre le voyage confortablement installés depuis leur fauteuil.

VTV1 (508-) et VTV3 (509-). Ces deux chaînes vietnamienne généraliste proposent avant tout des informations, du divertissement et des magazines politiques. HTV9 sur le canal 510. C’est une chaîne vietnamienne généraliste qui vous propose des journaux télévisés, des programmes jeunesse, de la musique, des documentaires, du théâtre. Ces trois flux sont disponibles dans le Bouquet Vietnamien affiché à 2,99€/mois.

RTV Pink Plus (767), RTV Pink Extra (768p), RTV Pink Film (769-) et RTV Pink Music (770) sont également inaccessibles. Il s’agit d’un réseau de chaînes serbes qui diffusent des programmes de divertissement, principalement des films, des sitcoms, des pièces de théâtre, des soap operas et des telenovelas d’Amérique latine mais aussi des talk shows, des émissions de variété des feuilletons produits à l’échelon national. Sur les Freebox ces flux sont disponibles dans le Pack RTV Pink Premiuml à 15,99€/mois.

Vijay affiche enfin un écran noir sur le canal 790. Il s’agit d’une chaîne populaire indienne de divertissement en tamoul, sous-titrée en anglais.( Séries, shows musicaux, comédies, débats, émissions religieuses et films pour toute la famille).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox