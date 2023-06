Free : des nouveautés débarquent à leur tour dans l’application Freebox – Espace Abonné sur iOS

Après la version Android, Free déploie une nouvelle mise à jour de son application permettant d’accéder à son espace abonné Freebox avec de nouvelles sections et une boutique d’accessoires.

L’espace abonné Freebox sur parfait un peu plus sur iOS. Dans une nouvelle version 1.2.1 actuellement déployée sur l’App Store, plusieurs nouveautés sont à noter.

Dans “Mon Abonnement”, l’expérience a été revue avec un accès facilité à toutes les informations relatives à votre abonnement.La boutique d’Accessoires fait également son apparition : “personnalisez votre expérience en achetant des accessoires directement depuis notre application. Découvrez une gamme d’accessoires relatifs à votre Freebox”, indiquent les développeurs. La commande de répéteurs WiFi a également été intégrée. De nouvelles sections d’Avantages Freebox ont fait aussi leur apparition “Découvrez les avantages exclusifs à votre abonnement Freebox si vous êtes éligible ! Accédez à de nouvelles sections de notre application qui présentent des offres spéciales, des réductions et des promotions réservées aux utilisateurs éligibles”, annonce Free.

L’application Freebox Mon Espace Abonné vous permet à tout moment de gérer et comprendre vos factures, de vérifier et modifier vos informations personnelles, et de partager et accéder à vos codes Wi-Fi. La rubrique Assistance vous apporte des solutions en ligne et Free Proxi vous permet de discuter avec un conseiller par messagerie. Les widgets de la page d’accueil vous donnent la possibilité de consulter votre dernière facture, accéder à vos informations Wi-Fi et au détail de votre offre.

