Totalement Fibrés : Freebox TV s’enrichit, la facture Red by SFR augmente, les abonnés Orange bientôt gâtés

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous aborderons en détail dans le Gros Doss les nouvelles chaînes arrivées cette semaine sur Freebox TV et la grosse nouveauté sur Oqee mobile. Nous critiquerons une hausse de prix énervante chez Red by SFR et nous applaudirons Orange qui va offrir 40 chaînes à ses abonnés. Nous nous questionnerons également sur les applications incontournables mais manquantes sur les Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet.



