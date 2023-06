Copie Privée : l’année 2022 a été très profitable

L’année venant de s’écouler a été la troisième plus lucrative pour la taxe copie privée, instaurée en 1985.

Une redevance qui aura engendré 285 millions d’euros, une manne financière assez importante pour le monde culturel. En effet, la Copie Privée, prélevée notamment sur les smartphones et les tablettes, mais globalement sur la plupart des supports capables d’enregistrements numérique, entend compenser les pertes financières des ayants-droits entraînées par la copie pour un usage personnel d’œuvres culturelles.

Cependant, cette taxe est assez critiquée à l’ère du streaming, avec des associations de défense des droits numériques et des consommateurs qui considèrent qu’elle pénalise les utilisateurs légitimes de contenus numériques. A l’heure où les CD ne se vendent plus beaucoup, pourquoi taxer l’enregistrement numérique ? D’autant plus que sa répartition est jugée peu transparente.

Source : L’Informé via Presse Citron

