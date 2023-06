Alerte orages : vigilance orange dans 39 départements, voici comment protéger votre Freebox

Durant l’été les orages sont monnaie courante. La foudre endommagerait ainsi tous les ans 15 à 20% du parc informatique français. Les Freebox sont concernées alors voici quelques conseils pour éviter que votre box grille.

Attention à vos Freebox. 39 départements du Sud-Ouest, à la Normandie et aux Hauts de France en passant par le Centre, l’Ile-de-France, le nord du Massif-central et le nord des Pays de la Loire sont placés aujourd’hui en vigilance orange par Météo France pour des orages.

Ces derniers peuvent être la cause d’endommagements du matériel (Freebox Révolution, Pop, Delta, mini 4K, Crystal et One).Pensez donc à débrancher les alimentations électriques, les combinés sans fils ainsi que le câble RJ11 (le câble téléphonique) de la Freebox, pour éviter toute mauvaise surprise. D’ailleurs il est fortement déconseiller de passer des appels fixe lors d’un orage.

⚠️⛈️#VigilanceOrange 🟠 sur 39 départements. Cet après-midi et ce soir, orages violents attendus sur Normandie, Ile de France, Hauts de France ainsi qu'une partie du Sud-Ouest et du Centre, avec grêle et fortes rafales de vent notamment.

Restez informés▶️https://t.co/CSYEovTI83 pic.twitter.com/f2l1xptTC8 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 18, 2023

Si vous ne pouvez pas débrancher votre Freebox (pour des raisons professionnelles par exemple), nous vous recommandons vivement d’utiliser un équipement parafoudre, boîtier qui se place sur votre tableau électrique. “Dans certaines régions où l’indice kéraunique est supérieur à 25, celui-ci est obligatoire”, précise le FAI. Ce dernier protégera vos box et le reste de vos équipements en cas de surtension sur votre installation électrique.

En cas de dégradations, surtout n’essayez pas de débrancher la Freebox. Avant de manipuler la box, veuillez impérativement éteindre le disjoncteur principal de votre domicile afin d’éviter toute électrocution. Ne rebranchez pas la Freebox détériorée sauf si Free vous le confirme.

Si votre Freebox a été endommagée par l’orage, il faudra remonter le problème à l’opérateur qui vous renverra une nouvelle box. L’ancienne Freebox pourra vous être facturée, et c’est votre assurance habitation qui devra vous la rembourser, comme n’importe quel autre appareil qui aurait été détérioré par l’orage.

“Cet après-midi: temps instable, avec plusieurs passages orageux marqués.La nouvelle dégradation orageuse qui a commencé ce matin sur la Bretagne et les Pays de la Loire, gagne rapidement la Normandie en début d’après-midi et donne de forts orages avec un risque de grêle par endroits et de rafales de vents pouvant dépasser les 80 km/h. Cette ligne orageuse se décale vers l’Île-de-France et les Hauts de France en cours d’après-midi. Par ailleurs, une seconde dégradation orageuse s’amorce au fil des heures sur le Sud-Ouest et le Massif-central avec des orages parfois violents, parfois accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent et donnant de forts cumuls de pluie en peu de temps. D’autres averses orageuses se développent sur les Alpes avec une intensité moins prononcé”, précise un bulletin de Météo France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox