Free Mobile renforce sa couverture pour un évènement accueillant 320 000 visiteurs

Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace devrait attirer de nombreux visiteurs au Bourget et Free s’assure qu’ils peuvent profiter d’une bonne connexion 3G, 4G et 5G.

Alors que les évènements s’enchaînent, Free Mobile continue le déploiement d’installations temporaires pour conserver un bon réseau. C’est désormais pour le Salon international de l’aéronautique et de l’espace qui bénéficie d’un coup de pouce en termes de réseau mobile.

Durant cet évènement se déroulant du 19 au 25 juin, le plus grand salon mondial du domaine, ce sont près de 2500 exposants, dont 300 start-ups, qui doivent faire venir plus de 320000 visiteurs. Pour s’assurer d’une connectivité optimale tout le long de ce salon, l’opérateur a ainsi déployé un pylône provisoire, raccordé par une fibre optique de 10 Gb/s. Cette installation permet ainsi une connexion en 3G, 4G et 5G pour les personnes présentes sur le site.

1/2 Aujourd'hui commence le Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget (93) et @free renforce sa couverture mobile en y installant un pylône provisoire, raccordé par une fibre optique de 10Gb/s pour vous permettre de profiter pleinement de la 3G, 4G et 5G. pic.twitter.com/hKsEx9CFsA — Free 1337 (@Free_1337) June 19, 2023

Ce type de pylône a également été utilisé lors du HellFest s’étant déroulé ce week-end, mais aussi lors de l’Enduropale du Touquet-Pas de Calais . Selon les évènements, l’opérateur peut aussi être présent grâce à des camions alimentés en fibre optique 10G, qui ont été déployés par exemple lors de festivals musicaux comme les Vieilles Charrues ou Rock-en-Seine en 2022 . Plus récemment, ce F-truck a été utilisé lors de l’Armada de Rouen.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox