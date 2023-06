Comment Free Mobile couvre en 4G et 5G le plus grand rassemblement de voiliers au monde

Pour s’assurer que tout le monde puisse profiter de l’Armada de Rouen avec un bon réseau mobile, Free Mobile a déplacé l’un de ses camions pour soutenir le réseau.

Free s’assure régulièrement de pouvoir proposer une qualité de réseau suffisante lors de grands évènements. Du 8 au 18 juin se tiendra l’Armada de Rouen, évènement proposant de nombreuses activités allant des concerts aux démonstrations de voiliers, des courses ou encore des feux d’artifices tous les soirs…

Avec près de 6 millions de visiteurs attendus durant cette semaine de folie regroupant 50 voiliers, le réseau des opérateurs sera forcément challengé. Ainsi, le camion de Free va renforcer la couverture 3G/4G et 5G durant tout l’évènement grâce à son alimentation par une fibre optique de 10 Gb/s.

L’opérateur a déjà utilisé cet outil pour couvrir des festivals comme Rocke en Seine mais aussi des compétitions sportives, hippiques… Le “F-Truck” a tout d’un site classique permettant la diffusion de la 3G, 4G et 5G. Il est divisé en trois partie : la zone “indoor”, où le site est raccordé en fibre optique apportant la transmission avec des SFP de 10 Go. Une deuxième partie nommée “outdoor”, présente l’ensemble des équipements radio parlant à l’antenne et enfin la dernière zone et la plus visible se trouve sur le toit avec les antennes qui se déploient. Il peut être déployé en 3 ou 4h et est également utilisé en cas d’urgence dans des cas où le réseau n’est plus fonctionnel. Le débit est au rendez-vous à Rouen, comme l’atteste ce speedtest publié par l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox