En images : Free Mobile débarque au Hellfest avec sa 4G et sa 5G

Pas de camion cette fois, Free installe une antenne provisoire au festival de métal Hellfest qui débute aujourd’hui.

“Cette année, Free renforce sa couverture mobile pour le festival Hellfest à Clisson (44). Nous y avons installé un pylône provisoire de 20 mètres afin de profiter pleinement de la 3G, 4G et 5G”, annonce ce 15 juin l’opérateur sur son compte Twitter officiel Free_1337.

La connexion fête pour les abonnés Free Mobile participants à cette 16e édition du célèbre festival de métal qui se déroule du 15 au 18 juin. Au programme, 48 artistes sur 6 scènes différentes, plus de 60 000 festivaliers sont attendus par jour.

Si l’opérateur a fait le choix d’une antenne provisoire au sol, il installe souvent sa 3G, 4G et 5G grâce à des camions alimentés en fibre optique 10G pour la collecte lors du festival des Vieilles Charrues en juillet 2022, ou encore lors de Rock-en-Seine en août dernier. Mais aussi plus récemment, lors de la course mythique de l’Enduropale du Touquet. Jusqu’au 18 juin, le F-truck de Free assure également une qualité de réseau suffisante à l’Armada de Rouen, évènement populaire proposant de nombreuses activités allant des concerts aux démonstrations de voiliers, des courses ou encore des feux d’artifices tous les soirs.

