Êtes-vous enfin éligibles à la fibre ? La carte de couverture officielle de l’Arcep se met à jour

Au cours du 1er trimestre 2023, 840 000 locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre en France, vous en faites peut-être partie. Pour le savoir, le moteur de recherche cartographique de l’Arcep vient d’être mis à jour.

Si plus de 35 millions de locaux sont raccordables à la fibre en France, 20% ne le sont pas encore. Dans un souci de transparence autour du déploiement de l’Internet très haut débit en France, l’Arcep propose sur son site “Ma connexion internet”, plusieurs cartes interactives complémentaires. La première concerne les « Déploiements fibre » (cartefibre.arcep.fr), celle-ci vient d’être mise à jour avec des données actualisées au 31 mars 2023. En revanche, la data sur les zones arrières de point de mutualisation est toujours en cours de mise à jour et sera prochainement en ligne.

Cette carte des déploiements fibre vous permet de visualiser la couverture des communes. En zoomant au niveau du quartier, les adresses répertoriées par les différents opérateurs d’infrastructure sont affichées, représentées par une pastille, dont la couleur varie suivant l’état d’avancement du déploiement. Un« mode avancé » permet d’accéder à des informations plus détaillées. L’onglet « navigation » permet d’accéder aux cartes des territoires ultramarins. L’onglet « information » fournit des explications plus détaillées. La mise à jour pour le second trimestre sera déployée le 7 septembre prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox