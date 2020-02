TNT : le patron du Téléshopping dans la course pour la reprise du canal de France 4

De l’info, des programmes jeunesse ou du Téléshopping ? Le canal 14 de la TNT actuellement occupé par France 4 cédera sa place l’été prochain. Et autant dire qu’il suscite la convoitise.

Alors que Nicolas de Tavernost a annoncé hier être candidat a la reprise du futur canal vacant de France 4, avec sa chaîne jeunesse Gulli. On savait déjà depuis quelque temps que LCI et France info les deux chaînes d’info en fin de liste, sont dans la course pour succéder à France 4 et ainsi se rapprocher de ses concurrents. Une perspective mal reçu par SFR qui détient la chaîne BFMTV.

Désormais, c’est le Téléshopping qui s’incruste dans la course. Revendu depuis bientôt un an par TF1 à Jérôme Dillard. Ce dernier ambitionne sur l’apparition d’une chaîne en continu de télé-achat. “Entre 12 et 15 millions de personnes, regarde au moins une fois par an” indique Jérôme Dillard. Et estime que le téléachat à encore de belles années devant lui. La libération du canal de France 4 représente donc une aubaine de concrétiser son envie de créer une chaîne dédiée au téléachat.