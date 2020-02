TF1 dévoile un nouveau générique pour la prochaine saison de Koh-Lanta

Depuis son lancement en 2001, l’émission d’aventure de TF1 n’avait jamais vraiment changé son mythique générique. Le fameux “ye ye ye” un chant d’une tribu d’Afrique de l’Est, qui rend le générique du programme si reconnaissable n’a pas disparu, rassurez-vous.

Le lancement de la nouvelle édition aura lieu ce vendredi 21 février. Nommée cette année “Koh-Lanta L’île des héros” cette édition spéciale mélangera anciens candidats et sang neuf près à survivre pendant 32 jours. Les nouveautés ne sont pas que du côté du casting, la production a également décidé de modifier le générique historique du programme.

“Nous voulions un générique un peu spécial pour cette édition de ’Koh-Lanta’ avec un esprit un peu plus guerrier et rageur lié au fait qu’il y ait ces héros qui ont une revanche à prendre, c’était important pour nous de le mettre en exergue” a indiqué Alexia Laroche-Joubert productrice de l’émission. Mais pas d’inquiétude les fervents fans de l’émission ne seront pas totalement dépaysé, la deuxième partie du générique se rapprochera plus de l’univers musical du générique original. “La deuxième partie du générique qui accompagne les images des nouveaux candidats est beaucoup plus classique. Et ensuite, les téléspectateurs retrouvent l’univers musical habituel que nous avons mis en place depuis plusieurs saisons. Ce sont des créations sonores spécifiques de ’Koh-Lanta’.”