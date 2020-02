France 2 : le monde des médias décrypté par Daphné Bürki

Le monde de la télévision, de la presse et de la radio inspecté sous toutes ces coutures.

L’animatrice Daphné bürki a tourné pour France 2, un pilote d’une émission de décryptage des actualités de la semaine que ce soit à la télévision ou sur Internet.

L’émission serait probablement diffusé le vendredi en seconde partie de soirée et réunirait une équipe de chroniqueurs qui au travers de séquences sérieuses et divertissantes vous feront un retour sur l’actualité de la semaine passée.

Si le programme obtient les faveurs de la direction de France Télévision il est fort possible que l’émission se retrouve dans la grille des programmes à partir de la rentrée de septembre.

À la tête du programme de France 2 “Je t’aime, etc” qui traite de l’amour, diffusé tous les après midi du lundi au vendredi à 15 h 10. France Télé ambitionne de développer plusieurs formats autour de cette animatrice surprenante présente dans le paysage médiatique depuis de nombreuses années.