TNT : c’est officiel, le groupe M6 est candidat à la reprise du canal 14 de France 4

Casse-tête en perspective pour le CSA. Le 9 août prochain, France 4 et France Ô vont disparaître de la TNT libérant par la même occasion leur canal respectif. Les candidats à la reprise se dévoilent petit à petit.

Après France info et LCI, c’est au tour d’M6 et sa chaîne Gulli de se porter officiellement candidat à la reprise du canal 14 de France 4 l’été prochain. Invité hier sur le plateau de BFM Business, Nicolas de Tavernost, PDG du groupe a justifié les intentions de la chaîne : “Nous souhaitons évidemment qu’il n’y ait pas de bouleversement mais cela me paraît assez normal que, sur une chaîne où il y avait beaucoup d’enfants, nous mettions une chaîne où il y aura beaucoup d’enfants“.

Vers un regroupement des chaînes d’info ?

Si le Conseil supérieur de l’audiovisuel tranchera, une dure bataille s’annonce autour de la réattribution de ces deux canaux. Très éloignés sur la TNT, LCI (canal26) et France info (canal 27) se montrent sans surprise opportunistes et militent pour un regroupement des chaînes d’infos afin de se rapprocher de BFM TV. Le ministre de la culture est sur la même longueur d’onde. Franck Riester souhaite en effet doter le CSA d’outils afin de réorganiser la numérotation des chaînes dans le but de les regrouper par thématiques comme par exemple l’information.

Hors de question pour Alain Weill, le patron d’Altice Europe et fondateur de BFM TV, estime pour sa part que réorganiser la TNT de cette manière, c’est prendre le risque d’affaiblir les chaînes concernées, notamment BFM TV, seule chaîne d’info privée à gagner de l’argent. S’agissant du canal 19, l’éventualité de l’arrivée d’une chaîne locale pourrait être envisagée.